Veel sportwedstrijden afgelast door flinke kou

Het leek erop dat het lente werd, maar dit weekend is het toch nog even winter in Nederland. Nog nooit eerder was het op 17 maart zo koud. Ook waait het hard en op sommige plekken ligt een laagje sneeuw.

Gisteren werd al bekend dat alle sportwedstrijden voor kinderen tot 11 jaar niet doorgaan. Vandaag zijn er nog meer wedstrijden afgelast. Op veel clubs is ook nog onduidelijkheid welke wedstrijden wel en niet doorgaan.

Jouw mening

Vind jij het terecht dat de wedstrijden zijn afgelast? Of is dat onzin en kun je best buiten sporten als het koud is? We zijn benieuwd naar jouw mening.