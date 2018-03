Twee jongens opgepakt voor achterlaten explosieven

Twee jongens van 14 en 15 jaar zijn opgepakt omdat ze mogelijk een tas met daarin een explosief verstopt hebben. Iemand in de buurt zag de jongens naar een afgelegen loods in Krimpen aan den IJssel lopen en daar de tas achterlaten.

Hij belde de politie en die kwam er op af. Ook experts die explosieven onschadelijk kunnen maken en de brandweer hebben de tas onderzocht. In de tas zat meerdere soorten gevaarlijk vuurwerk.

Huis uit

Mensen die in de buurt van de loods wonen werd gevraagd om even weg te gaan. Inmiddels is de situatie weer veilig.