Isis (14) is jongste kandidaat bij verkiezingen

Woensdag zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan mogen stemmers kiezen welke politieke partijen zij in de gemeente willen. Isis van 14 mag zelf nog niet stemmen, maar is al wel veel bezig met politiek. Ze staat zelfs op de lijst voor de lokale partij in haar stad Tilburg.

Stemmen

Dat betekent dat mensen in Tilburg op haar kunnen stemmen. Als ze wordt gekozen mag ze nog niet gelijk aan het werk. Pas als ze 18 jaar is, mag ze ook echt aan de slag als politicus. Daarom voert Isis nu campagne voor haar partij. Vanavond in het Jeugdjournaal zie je er meer over.

