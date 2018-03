Onderzoek: ouders maken ruzie na schooladvies

Ouders maken vaak ruzie met meesters en juffen, omdat ze het niet eens zijn met het schooladvies. Dat staat in een onderzoek van het programma EenVandaag.

Schelden

Sinds een paar jaar is niet de eindtoets, maar het schooladvies van de meester of juf het belangrijkst. Die bepaalt naar welke soort middelbare school je mag. Ouders zijn het daar vaak niet mee eens. Drie op de vier meesters en juffen heeft wel eens last van ouders die daarom schelden, ruzie maken of dreigen met een rechtszaak.

