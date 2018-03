Jay-Z en Beyoncé verkopen Arena meteen uit

Het is Beyoncé weer gelukt om de Amsterdam Arena vol te krijgen. Net als twee jaar geleden, waren alle kaartjes supersnel uitverkocht.

Jay-Z

De popster speelt in juni samen met haar man Jay-Z in het stadion van Ajax. Jay-Z is een rapper en heeft ook veel fans. Met hun On the Run II-tour treden ze op in Europa en Amerika. Kaarten waren niet goedkoop. Een staanplaats kostte 95 euro.

Het is niet alle fans gelukt om een kaartje te kopen. Zij hopen dat Beyoncé en Jay-Z een extra concert geven.