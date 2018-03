Kinderen over het megasucces van Fortnite

Grote kans dat jij Fortnite: Battle Royale speelt of dat kinderen in je klas er over praten. Wereldwijd spelen meer dan 40 miljoen mensen de game en ook in Nederland is het superpopulair. De game is eigenlijk bedoeld voor 12 jaar en ouder, maar veel jongere kinderen spelen het. Je ziet het in de video hierboven.

Doel van het spel Bij Fortnite: Battle Royale worden alle spelers op een eiland gedropt. Je kunt alleen, in duo's of in een groepje spelen. Het is de bedoeling om alle andere spelers uit te schakelen. Om dat voor elkaar te krijgen kun je wapens en spullen verzamelen. Het speelveld wordt tijdens het spel steeds kleiner om de gevechten uit te lokken. Degene die als laatste overleeft, is de winnaar.

Fortnite kun je spelen op een computer, Playstation 4, X-box of op mobiel. Het spel zelf is gratis, maar het kost wel geld om kostuums of leuke dansjes te kopen voor je character. Royalistiq Roy Beszelsen is blij met Fortnite. Als YouTuber Royalistiq verdient hij geld met het spelen van het spel. Hij begon er een paar maanden geleden mee en inmiddels is het zelfs zijn echte baan. Meer dan 200.000 mensen zijn geabonneerd op zijn kanaal. Je ziet hem vanavond in het Jeugdjournaal.