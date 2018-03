Relaties, zoenen en seksualiteit: het is tijd voor lentekriebels!

Seksualiteit, zoenen en verliefdheid: misschien heb jij er ook wel over gepraat vandaag. Op veel scholen is het namelijk De Week van de Lentekriebels.

Youssef ging langs bij de Curtevenneschool in Kortenhoef om te kijken hoe het daar zit met lentekriebels.

Gênant

Veel kinderen vinden het gênant om over dat soort onderwerpen te praten. Maar volgens deskundigen is het hartstikke belangrijk dat kinderen leren over seksualiteit en seksuele diversiteit.

Anders?!

Het thema dit jaar is Anders?! Oftewel, het gaat over wat jou uniek maakt en dat mensen erg verschillend kunnen zijn als het gaat om seksualiteit. Daarnaast gaat het deze week over relaties en dat je altijd je grenzen moet aangeven: dus duidelijk maken wat je wel en niet wil.