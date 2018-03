Voetballer Justin Kluivert is pas 18 jaar, maar hij is nu al gevraagd voor het Nederlands elftal. Op dit moment speelt hij bij Ajax en hij heeft daar al meerdere keren gescoord.

Justin is de zoon van oud-voetballer Patrick Kluivert, die 40 keer scoorde voor Oranje.

Trots

In de video hierboven vertelt Justin dat zijn familie supertrots op hem is. En ook Ronald Koeman, de coach van het Nederlands elftal is blij met het supertalent.