Paralympiërs weer terug in Nederland

De paralympische sporters die hebben meegedaan aan de Winterspelen in Zuid-Korea zijn weer terug in Nederland. Vanmorgen kwamen ze aan op het vliegveld in Amsterdam.

Zeven medailles

De Nederlandse sporters wonnen in totaal zeven medailles. Drie keer wonnen ze goud, drie keer zilver en een keer brons. Daarmee zijn het de meest succesvolle Paralympische Spelen ooit voor Nederland.

Koning

Vrijdag gaan de medaillewinnaars langs bij koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Samen met de winnaars van de Olympische Spelen worden ze dan gehuldigd.