Lente begint, maar koeien blijven nog binnen

De lente is vandaag officieel begonnen. Vaak is dat het moment dat veel koeien weer de wei in gaan. Maar dit jaar kan dat nog lang niet.

Geel gras

Door de koud van de afgelopen weken is het gras nog niet klaar. In plaats van groen is het erg geel. Niet echt lekker om te grazen dus. Ook is het voor veel koeien nog te koud.