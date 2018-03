Veel discussie over nieuwe afluisterwet

Er is veel discussie over een nieuwe wet. Iedereen van 18 jaar of ouder mag daar morgen zijn mening over geven. En veel mensen zijn het dus met elkaar oneens.

Waar gaat de wet over?

De nieuwe wet gaat over de geheime dienst in Nederland. Dat is een organisatie die in het geheim criminelen en terroristen opspoort.

De regering wil dat de geheime dienst meer macht krijgt om criminelen en terroristen in de gaten te houden. Bijvoorbeeld door hun telefoongesprekken af te luisteren, te zien welke websites ze bezoeken of bij te houden met wie ze appen.

Afluisteren

De geheime dienst mag door de nieuwe wet grotere groepen mensen in de gaten houden. Als ze één iemand verdenken kunnen ze bijvoorbeeld de hele buurt of vriendengroep afluisteren.

Discussie

Volgens de regering is de wet heel belangrijk. Geheime agenten kunnen beter hun werk doen als ze meer informatie mogen verzamelen. Maar tegenstanders vinden het slecht dat ook informatie van onschuldige mensen wordt verzameld. Zij willen niet dat hun persoonlijke informatie wordt bekeken.

Journalist Joost Schellevis weet veel over de nieuwe wet. In de video hierboven legt hij meer uit over de wet én de discussie erover.