Voetballer zegt wedstrijd af om iemands leven te redden

Voetballer Lennart Thy van VVV Venlo kreeg afgelopen weekend een daverend applaus, en dat terwijl hij niet op het veld stond. De voetballer had de wedstrijd tegen PSV afgezegd omdat hij stamcellen ging doneren.

In de elfde minuut van #psvvvv klinkt er een schitterende minuut applaus voor VVV-spits Lennart Thy. pic.twitter.com/5AZiEpanGC

Stamcellen zijn cellen die voorkomen in je bloed. Mensen met de ziekte leukemie maken geen of te weinig stamcellen aan. Om te overleven hebben ze dan stamcellen nodig van iemand anders.

Maar ze kunnen niet van iedereen stamcellen krijgen. De stamcellen van de donor en de patiënt moeten wel bij elkaar passen. En de kans dat dat zo is, is heel erg klein. Daarom is het heel bijzonder dat juist de cellen van Lennart een match zijn met de cellen van een patiënt.

Held

Veel mensen vinden hem een held, maar Lennart zelf vindt het niet meer dan normaal dat hij het deed.