Volwassenen stemmen voor gemeenteraad

Wie komen er in de gemeenteraad en mogen dus de komende jaren beslissen wat er in jouw gemeente gaat gebeuren? Daarover mogen volwassenen vandaag stemmen.

Vier jaar

Gemeenteraadsverkiezingen zijn één keer in de vier jaar. Deze verkiezingen gaan dus vooral over de toekomst van jouw stad stad of dorp. Want de gemeenteraad beslist bijvoorbeeld over wegen, verkeerslichten en sportvelden in je woonplaats.

Scholen

Op bijna tienduizend plekken in Nederland kunnen volwassenen stemmen. Grote kans dat je daar wat van mee krijgt, want veel van die stembureaus zitten in een school. Tot vanavond 21:00 uur kan er nog gestemd worden.