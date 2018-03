Zorgen over zeehond Bertus

Waar is zeehond Bertus? Dat vragen mensen in de haven van Den Helder zich af. De zeehond komt deze tijd van het jaar vaak langs zwemmen, maar dit jaar is het dier nog niet gezien.

Huisdier

Bertus is bekend in de haven. Door de mensen die er werken, wordt hij een beetje gezien als huisdier. Ze hopen daarom dat Bertus snel weer langs komt zodat ze weten dat het goed met hem gaat.