Moeders zingen voor kinderen met Down

Het is vandaag Wereld Downsyndroomdag, bedoeld om mensen met het syndroom van Down in het zonnetje te zetten. Een groep moeders doet dat met een speciaal filmpje.

Zingen

In het filmpje zingen 50 moeders met hun kinderen met het syndroom van Down. Ze willen dat kinderen met Down net zo behandeld worden als alle andere kinderen.

Downsyndroom

Het syndroom van Down is een aandoening, waarmee je wordt geboren. Mensen met Down hebben een verstandelijke beperking en je kunt het zien aan hun uiterlijk.