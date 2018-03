Vier jongens opgepakt voor gewapende overvallen

Vier jongens tussen de 13 en 16 jaar zijn opgepakt voor een aantal gewapende overvallen. Vorige maand sloegen ze vijf keer toe bij tankstations, snackbars en een avondwinkel in Noord-Holland.

De jongens kunnen een gevangenisstraf van maximaal twee jaar krijgen.

Steeds vaker en jonger

Volgens de politie komt het steeds vaker voor dat jonge jongens dit soort dingen doen. Vooral in de grote steden zijn steeds jongere daders betrokken bij berovingen. De politie gaat onderzoek doen naar deze ontwikkeling.

Gevangenis

Eerder maakten we een reportage over Ryan en Jay. Ook zij deden criminele dingen, waardoor ze in de jeugdgevangenis zitten: