Lokale partijen winnen bij gemeenteraadsverkiezingen

De meeste stemmen zijn geteld en het is duidelijk dat lokale partijen de gemeenteraadsverkiezingen hebben gewonnen. Lokale partijen zijn partijen die alleen in een dorp of stad meedoen aan de verkiezingen.

Bijna 1 op de 3 stemmers stemde op zo'n lokale partij.

GroenLinks

In veel gemeenten deden ook landelijke partijen, zoals Partij van de Arbeid en VVD mee. Van die partijen was GroenLinks de grote winnaar. Die partij kreeg veel meer stemmen dan bij de vorige verkiezingen en is in een paar steden de grootste partij. Maar in de meeste dorpen en steden blijft CDA de grootste partij.

DENK

Opvallend was dat ook de partij DENK veel stemmen kreeg. Die partij deed voor het eerst mee in een paar grote steden en mag daar ook meteen in de gemeenteraad zitten.

Thuis blijven

Niet iedereen ging stemmen gisteren: bijna de helft van de mensen die mocht stemmen, bleef thuis.

In de video hieronder kom je meer te weten over de verkiezingen en zie je ook de kinder-verkiezingen in Schiedam.