Nederland wint eerste e-interland ooit

Nederland en Engeland speelden woensdagavond tegen elkaar. Niet in een voetbalstadion, maar op de Playstation! Ali Riza Aygün, e-sporter van PSV speelde namens Nederland tegen Shaun Springette uit Engeland.

De wedstrijd werd met dezelfde spelers gespeeld als die in het échte Nederlands elftal en het Engelse elftal spelen.

2-1

Het was een spannende wedstrijd want het was een lange tijd 1-1. Maar Aygün maakte met Wout Weghorst uiteindelijk de 2-1. De wedstrijd was live te zien op het kanaal van Oranje. Hieronder kun je de wedstrijd terugkijken: