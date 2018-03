Feestvierders in Schagen gewond geraakt

In Schagen zijn mensen gewond geraakt in een discotheek. Daar was een feest aan de gang waar het zo druk was dat mensen geen kant meer op konden. Iemand viel flauw en daardoor ontstond er paniek en duwden mensen tegen elkaar aan.

Iedereen moest de discotheek uit. Nadat de brandweer alles had gecontroleerd, kon iedereen weer terug naar het feest.