Eng: kruipen spinnen in je mond als je slaapt?

Het is een eng verhaal dat vaak wordt verteld: "als je slaapt kunnen spinnen in je mond kruipen". Een luisteraar van radiozender Qmusic was benieuwd of dat ook echt klopt. Flink pech voor radio-dj Joost: want hij moet het uitzoeken.

Tante Truus

Dj Joost gaat daarom langs bij een spinnenverzamelaar. En als je denkt dat één spin genoeg is, dan heb je het mis. De verzamelaar laat drie spinnen over de wang van Joost lopen, terwijl die doet alsof hij slaapt. De grootste is een vogelspin met de naam Tante Truus. Brrr!

Hieronder zie je het hele filmpje: