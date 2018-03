Hondenfeest op Nationale Puppy-dag

Het is vandaag Nationale Puppy-dag! Een goed excuus om leuke puppyfilmpjes te kijken of - als je er één hebt - je eigen puppy lekker te verwennen.

Asiel

De allereerste puppydag werd 12 jaar geleden gehouden in Amerika. En sinds een aantal jaren vieren we het ook hier in Nederland. Niet alleen omdat het leuk is, maar ook om meer aandacht te vragen voor jonge honden in het asiel. Ieder jaar komen daar meer dan 10.000 honden terecht.

Ben jij net als de bedenkers van puppydag gek op honden of heb je liever een kat? Reageer op de stelling: