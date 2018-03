Feest! Olympische en paralympische kampioenen krijgen lintje

Nog even wat make-up opdoen💄en haren kammen en dan is Esmee Visser er klaar voor: de huldiging van de Olympische en Paralympische goudenmedaillewinaars🎉🎖 In Den Haag worden alle sporters in het zonnetje gezet🌷en verslaggever Malou is erbij. Vanavond meer over de huldiging in onze uitzending! #oppad #jeugdjournaal #olympischespelen2018 #huldiging #esmeevisser

