'Ik zei op een dag gewoon: ik wil een meisje worden'

Je wordt geboren in een meisjeslichaam, maar je bent een jongen. Of andersom. Transgender noem je dat. Kinderen die dat zijn moeten steeds langer wachten voor ze geholpen kunnen worden.

Hoe zit het?

Kinderen die transgender zijn kunnen in het ziekenhuis een behandeling krijgen. Maar de wachtlijst om met zo'n behandeling te beginnen is lang: 1 jaar en 3 maanden. Dat komt doordat de behandeling maar in één ziekenhuis in Amsterdam kan worden gedaan.

Deskundigen maken zich zorgen over de wachtlijst. Zij zeggen dat het belangrijk is dat kinderen zo snel mogelijk geholpen worden.