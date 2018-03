Rico Verhoeven wil weer tegen Badr Hari vechten

In 2016 vochten Badr Hari en Rico Verhoeven voor het eerst. Al na twee ronden was Rico Verhoeven de winnaar. Badr Hari moest opgeven omdat hij last had van zijn arm.

Gevangenis

Later moest Badr de gevangenis in en daarom was er geen kans voor een tweede gevecht. Nu is hij weer vrij, en kan dat dus wel.

Lucas ging een tijdje geleden met jullie vragen langs bij Rico Verhoeven. Hij vertelt over vechten, maar ook over het inspreken van films, zoals Ferdinand.