NK schoolbowlen begonnen! Is het een sport of een hobby?

Het is weer tijd voor het Nederlands Kampioenschap schoolbowlen. Dit weekend doen 32 teams mee aan de finale.

Het toernooi wordt gehouden om meer aandacht te vragen voor de bowlingsport, want daar gaat het niet echt lekker mee. Bowlingclubs hebben steeds minder jonge leden. Je ziet er vanavond meer over in het Jeugdjournaal.

Vind jij bowlen een sport op meer een hobby? Reageer op de stelling: