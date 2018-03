Zomertijd: vannacht een uur minder slaap

De zomertijd begint vanavond weer. Dan gaat de klok een uur vooruit en kun je dus een uur korter slapen.

De zomertijd is ooit bedacht om energie te besparen. Door de tijd te veranderen is het namelijk een uur langer licht en zouden we minder stroom verbruiken.

Niet iedereen is blij met het verzetten van de klok. Veel mensen vinden het onhandig en slapen er een tijdje slechter door.