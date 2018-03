Man bouwt boerderij op de kop

In het Friese stadje Hindeloopen staat een behoorlijk gek gebouw: een boerderij op de kop. En het is geen foutje, maar precies de bedoeling.

De man die de boerderij laat bouwen houdt wel van opvallende gebouwen. En hij vindt het ook heel handig als de bovenste verdieping het grootst is en er een flink dakterras op past. De boerderij is waarschijnlijk over 1,5 jaar af.

Witte Huis

De boerderij is niet het eerste gebouw op de kop. In Amerika staat bijvoorbeeld een kopie van het Witte Huis verkeerd om. Hier zie je meer voorbeelden: