Dankzij deze voetbalschoenen wordt een school gebouwd

Het zijn de laatste voetbalschoenen die Cruijff aan had in zijn leven. Dat maakt ze dus extra bijzonder.

Johan Cruijff was een succesvolle voetballer en coach. Hij speelde voor en coachte onder andere Ajax en FC Barcelona. Na zijn voetbalcarrière liet hij over de hele wereld voetbalveldjes voor kinderen bouwen. In het volgende filmpje zie je meer over Cruijff: