Militairen mogen weer in uniform op straat

Militairen mogen weer in hun legeruniform over straat, ook als ze niet aan het werk zijn. Dat was sinds 2014 verboden uit angst voor een aanslag op hen. Ze moesten zich daarom eerst omkleden voor ze naar huis gingen.

Afschaffen

De militairen wilden zelf graag dat het verbod werd afgeschaft. Ze vinden het belangrijk om te laten zien dat ze er zijn. Ook de bazen van het leger willen graag dat militairen meer te zien zijn op straat. Ze hopen dat zo meer mensen op het idee komen om bij het leger te gaan.