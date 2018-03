Een dagje testen of het leuk is om juf of meester te zijn

Op twintig basisscholen in Utrecht lopen vandaag mensen mee met een juf of meester. Ze mogen een dag kijken hoe het is om les te geven. De mensen hebben nu nog een andere baan, maar ze denken erover docent te worden.

Tekort

De organisatie van de meeloopdag probeert mensen enthousiast te maken over het beroep. Dat doen ze omdat er op veel plekken te weinig juffen en meesters zijn.

Soms zorgt dat voor problemen, bijvoorbeeld als juffen en meesters ziek zijn. Dan is het heel lastig om een vervanger te vinden.

OBS Pantarijn

Op basisschool Pantarijn in Utrecht loopt ook iemand mee die misschien wel juf wil worden. Joris ging bij haar op bezoek. Vanavond zie je zijn verslag in het Jeugdjournaal.