Friesland krijgt eigen euromunt

De provincie Friesland heeft vanaf donderdag een eigen euromunt: het Leeuwarder vijfje.

Bijna uitverkocht

Het muntstuk is vijf euro waard en hij is gemaakt omdat Leeuwarden de culturele hoofdstad van Europa is. Van de munt worden er 50.000 gemaakt. Wie er eentje wil hebben, moet snel zijn: de meesten zijn al verkocht.

Koning

Aan het begin van het jaar werd de culturele hoofdstad van 2018 geopend door koningin Máxima en koning Willen-Alexander: