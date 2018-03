Touzani strijdt voor gelijke kansen voor kinderen

Een grote verrassing voor kinderen in Den Haag. Straatvoetballer Soufiane Touzani kwam opeens langs op basisschool het Startpunt!

Hij liet zijn coolste trucjes zien, maar hij was er ook om over een serieus onderwerp te praten: gelijk kansen. Touzani werkt samen met De Gelijke Kansen Alliantie. Die groep mensen wil ervoor zorgen dat ieder kind in Nederland een eerlijke kans heeft. Dat is namelijk lang niet altijd zo.

Andere culturele achtergrond

Vooral kinderen met ouders of grootouders uit een ander land of kinderen met ouders die minder geld hebben, krijgen vaak niet dezelfde kans.

Ze krijgen bijvoorbeeld minder snel een hoog advies voor de middelbare school. En ze hebben vaker het gevoel dat ze oneerlijk behandeld worden door hun juf of meester.

Touzani

Ook Touzani kan daarover meepraten. Toen hij kind was had hij ook niet altijd dezelfde kansen als andere kinderen. Juist daarom wil hij zich voor deze kinderen inzetten. Vanavond vertelt hij erover in het Jeugdjournaal.