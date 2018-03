Boswachters blij met geboorte van baby-otters

In een natuurgebied in Zuid-Holland zijn twee baby-otters geboren. Dat is uniek, want de dieren komen niet veel voor in Nederland. Tot een aantal jaren geleden was de otter zelfs uitgestorven in ons land. Boswachters zijn daarom enorm blij met de geboorte van de otters.

Camera's

Om de otters in de gaten te kunnen houden, hebben boswachters van Natuurmonumenten acht camera's in het Zuid-Hollandse natuurgebied geplaatst. Op de camerabeelden hieronder zijn de twee baby-otters te zien.