Maud, Cato en Roos (groep 7) krijgen extra les op de middelbare

En dat is nodig, want ze vinden de lessen op de basisschool soms te makkelijk.

Steeds meer kinderen uit groep 7 en 8 volgen extra lessen op de middelbare school. Op die manier krijgen ze kunnen ze alvast wennen aan moeilijkere lesstof en krijgen ze meer uitdaging. Ook Maud, Cato en Roos zitten in zo'n plusklas.

Sommige basisscholen organiseren de lessen zelf, maar het komt ook voor dat kinderen een paar uur naar een middelbare school in de buurt gaan. In de video hierboven vertellen Maud, Cato en Roos hoe het is om extra lessen te volgen op een middelbare school.

Meer geld

De minister van Onderwijs vindt het belangrijk dat zulke plusklassen er zijn. Daarom wil hij er de komende tijd meer geld aan uitgeven.