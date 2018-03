Man overboord geslagen bij grote zeilwedstrijd

Heftig nieuws over de zeilwedstrijd Volvo Ocean Race. Tijdens de wedstrijd is zeiler John Fisher uit Groot-Brittannië overboord geslagen en niet meer teruggevonden.

Het ongeluk gebeurde maandagmiddag. De bemanning is gelijk teruggevaren om te kijken of ze hem nog konden vinden. Maar dat is niet gelukt. Omdat het water in dat stuk van de oceaan erg koud is, gaat de organisatie ervan uit dat John Fisher is overleden.