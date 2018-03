Van een vreedzame school naar een vreedzame wijk

Sama, Chelsea en Jaylee zijn mediatoren op hun school. Dat betekent dat zij zorgen dat iedereen goed met elkaar omgaat en dat ze helpen als er bijvoorbeeld een ruzie is. Die goede sfeer komt er nu niet alleen op het schoolplein, maar in de hele buurt.

Vreedzame wijk

De meiden zitten op een vreedzame school in Den Haag. Daar is veel aandacht voor samenwerken en het voorkomen van conflicten. Steeds vaker worden de buurt waar zo'n school staat een vreedzame wijk. Dat geldt ook voor de buurt van Sama, Chelsea en Jaylee.

Feest

Met een feest en een rap is de vreedzame wijk geopend. De komende tijd zullen vooral volwassen mediatoren de buurt in gaan. Het is de veertigste vreedzame wijk in Nederland. Waarschijnlijk komen er nog meer bij.