Drie vragen over The Passion

Vanavond is The Passion weer live op televisie. Het is dit jaar in de Amsterdamse wijk de Bijlmer en presentatrice Anne-Mar Zwart doet mee. We hebben drie vragen over de grote musical over de laatste dagen van het leven van Jezus Christus.

Ieder jaar kijken er miljoenen mensen naar The Passion. Ga jij ook kijken of begrijp je er helemaal niets van? Reageer op de stelling: