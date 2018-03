Advies: veel meer geld voor schoolgebouwen

Er moet flink meer geld komen voor het opknappen van oude scholen en het bouwen van nieuwe scholen. Dat zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

3000 scholen

Veel kinderen krijgen op dit moment les in verouderde schoolgebouwen. Of in gebouwen waar te weinig schone lucht is. Ook zouden er wel 3000 nieuwe basisscholen gebouwd moeten worden.

Geduld

Het duurt waarschijnlijk nog wel even voordat alle kinderen weer een goed schoolgebouw hebben. Het geld is niet meteen beschikbaar en er zijn ook niet genoeg bouwvakkers om alles in een keer te bouwen.