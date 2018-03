Eerst neus-aan-neus-contact voor Nederlandse panda's

Panda's Xing Ya en Wu Wen hebben voor eerste aan elkaar gesnuffeld. De panda's in Ouwehands Dierenpark zijn precies 1 jaar in Nederland en kregen elkaar nu pas voor het eerst te zien.

Panda's krijgen niet makkelijk jongen. Een vrouwtje is slechts een keer per jaar twee tot zeven dagen vruchtbaar. Verzorgers proberen ervoor te zorgen dat de panda's elkaar leuk vinden op het moment dat het vrouwtje vruchtbaar is.