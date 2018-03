Oproep: wat wil jij weten van bakker Siemon (van Taarten van Abel)?

Hij bakt duizenden taarten per jaar en heeft ook nog eens een eigen televisieprogramma: Siemon van Taarten van Abel. Binnenkort gaan we bij hem langs met jullie vragen.

Neem je vraag op in een filmpje. Begin de video met jezelf voor te stellen en stel dan je vraag. Stuur je video naar jeugdjournaal@nos.nl of via een DM in Instagram. De leukste vragen kiezen we uit en gaan we aan hem stellen.