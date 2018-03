Dit is de nieuwe presentator van Wie is de Mol?

De nieuwe presentator van Wie is de Mol? is bekend. Presentator Rik van de Westelaken neemt vanaf het komende seizoen het stokje van Art Rooijakkers over.

Rik deed zelf mee aan het programma in 2015 - en hij won! Later presenteerde hij ook het programma MolTalk.

Op Instagram deelde hij een spannend filmpje om het nieuws bekend te maken: