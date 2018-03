Nederland stopt helemaal met gas uit Groningen

Er was veel discussie over het gas uit Groningen. In de provincie waren de afgelopen jaren regelmatig aardbevingen door het boren in de grond. Veel Groningers wilden daarom dat de regering zou stoppen met boren. Daar was niet iedereen het mee eens. Nederland verdient al tientallen jaren miljarden met het gas.

De regering heeft nu besloten de gasboring helemaal te stoppen. Maar dat gebeurt niet in één keer. De komende jaren wordt steeds minder gas uit de grond gehaald. Over ongeveer tien jaar moet het boren in Groningen helemaal zijn gestopt.

Scheuren

Door de aardbevingen in Groningen zijn veel huizen beschadigd. Ook in het huis van Ibo (11) en Abel (9) zaten zoveel scheuren dat het niet meer veilig was om in te wonen. Hieronder zie je een filmpje over het huis van de jongens: