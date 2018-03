Niobe, Priscillia en Trisha kijken achter de schermen bij The Passion

Het musicalspektakel The Passion wordt vanavond opgevoerd in de Amsterdamse wijk de Bijlmer. Niobe, Priscillia en Trisha wonen in de buurt en mochten vanmiddag een kijkje nemen bij de voorbereidingen.

Achter de schermen ontmoetten ze de acteurs en mochten ze allerlei vragen stellen. Hoe dat er aan toe ging, zie je in het filmpje hierboven.

Bekende Nederlanders

De musical is dit jaar voor de achtste keer als een groot evenement te zien, in het echt én op televisie. In de musical wordt een oud en beroemd Bijbelverhaal verteld op een moderne manier. Bekende Nederlanders spelen de laatste dagen van het leven van Jezus na.