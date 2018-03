Grote kans dat jij dit leest als je thuis bent, want veel kinderen zijn vandaag vrij. Het is Goede Vrijdag! Vandaag wordt de sterfdag van Jezus herdacht.

Scholen dicht

In Nederland is Goede Vrijdag een officiële feestdag. Daarom zijn de meeste scholen dicht. Toch mag niet iedereen thuisblijven: scholen mogen zelf bepalen of ze gesloten zijn of niet.

Wat vind jij daarvan? Terecht of zou je vandaag ook wel naar school willen? Reageer op de stelling: