Veel pretparken gaan dit weekend weer open

Ben je dol op achtbanen en andere attracties? Dan hebben we goed nieuws voor je. Dit weekend gaan veel pretparken weer open! In de winter zijn veel pretparken en dierenparken gesloten omdat het dan koud is en er vaak weinig mensen komen.

Pretparken en dierentuinen doen er alles aan om zoveel mogelijk kaartjes te verkopen. Zo maken ze veel reclame, kun je soms sparen voor goedkopere kaartjes en zijn er speciale themadagen.