Tips: zo maak je een dagje pretpark niet te duur

Vinden je ouders of verzorgers een dagje pretpark te duur? Dan zijn er paar dingen die je kunt doen om het goedkoper te maken. De tips lees je hieronder en vind je ook terug in het filmpje hierboven.

De lente is begonnen en dat betekent dat veel pretparken en dierentuinen ook weer open gaan. Hartstikke leuk natuurlijk, maar zo'n dagje pretpark kan behoorlijk duur zijn.

Tips om een dagje pretpark goedkoper te maken:

- Supermarkten of bepaalde merken organiseren vaak spaaracties. Zo kun je korting krijgen op de kaartjes.

- Je eigen eten meenemen. Het eten in pretparken is vaak duur, dus het scheelt veel geld als je zelf boterhammen of broodjes meeneemt.

- Geen speelgoed kopen in de souvenirwinkeltjes.

- Niet met de auto naar het pretpark, maar met de bus en trein. Als je in de buurt van een pretpark woont, hoef je dan geen parkeerkosten te betalen.