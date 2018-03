Siem (13) mag naar het WK boogschieten te paard

Terwijl je op een paard zit, met pijl en boog schieten. Dat is boogschieten te paard. De sport is in Nederland heel erg klein, maar op het WK doen veel landen er aan mee. Siem van 13 mag meedoen voor Nederland.

Weinig mensen

Siem doet de sport nu een jaar en hij is er behoorlijk goed in. In Nederland is zelfs hij de beste van de junioren. Maar dat is niet heel gek, als je bedenkt dat er maar heel weinig mensen zijn die de sport op hoog niveau doen.

Hongarije

Om voor het WK te trainen is hij naar Hongarije gegaan. Daar is de sport veel groter.

Siem hoopt dat hij bij het WK hoog kan eindigen. En hij hoopt dat meer mensen in Nederland de sport gaan doen. Dan wordt het niveau hoger en worden de wedstrijden in Nederland een stuk spannender.