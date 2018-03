Wat is een kroongetuige en waarom is het in het nieuws?

Al een hele tijd probeert de politie een criminele bende op te sporen en voor de rechter te krijgen. Agenten proberen dat te doen met de informatie die ze krijgen van een kroongetuige: Nabil B. Hij geeft de politie informatie over de bende, en in ruil daarvoor wordt hij beschermd.

Maar gisteren ging het mis: de broer van Nabil B. werd doodgeschoten. Waarom gebeurde dat en waarom is zo'n kroongetuige zo belangrijk voor de politie?

Wat is een kroongetuige?

Een kroongetuige is een man of vrouw die vroeger crimineel was, maar nu juist de politie helpt criminelen op te sporen. Hij vertelt de politie wat hij weet over de mensen met wie hij vroeger samenwerkte. In ruil voor die informatie, krijgt de kroongetuige zelf minder straf.

Verraad

De bendeleden vinden de kroongetuige vaak een verrader. Daarom kan een een kroongetuige bescherming krijgen van de politie. Na de rechtszaak krijgt hij bijvoorbeeld een nieuwe naam en geld om ergens anders een nieuw leven op te bouwen. Zo kunnen andere criminelen hem niet vinden en geen wraak op hem nemen.

Misgegaan

Ook Nabil en zijn familie werden beschermd door de politie. Maar toch ging het mis. Nabils broer werd vermoord, en de politie denkt dat criminelen dat gedaan hebben als wraak.

Hoe werkt dat precies?

Mattijs van de Wiel weet veel over misdaad en rechtszaken en legt uit hoe dat werkt met zo'n kroongetuige: