Dwars: Alec (11) wil vrolijkere kamers in het ziekenhuis

De oma van de 11-jarige Alec ligt met een gebroken been in een verzorgingshuis. Dat is natuurlijk al vervelend, maar volgens Alec is er nog een probleem. De kamers in ziekenhuizen en verzorgingshuizen zijn vaak nogal saai ingericht. En dat zit Alec dwars.

Samen met verslaggever Milou gaat hij praten met de directrice van het verzorgingshuis om te kijken of ze de kamers leuker kunnen maken.