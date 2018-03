Superhelden en slechteriken komen samen op de Comic Con

Games, merchandise en vooral heel veel verklede mensen: in Utrecht is het vandaag tijd voor de Dutch Comic Con. Dat is een grote beurs met allerlei fantasy- en filmfiguren.

Druk

De beurs is ieder jaar, maar nog nooit was het zo druk als nu. Vorig jaar kwamen 18.000 mensen langs op de eerste dag, dit jaar zijn er 22.000 bezoekers gekomen.

Dat zou kunnen komen door het grote succes van films die gebaseerd zijn op stripverhalen. Bijvoorbeeld Spiderman, Captain America, Black Panther en Thor. Tamara ging kijken.